Сургутская городская клиническая поликлиника №3 провела детский конкурс рисунков к Дню защитника Отечества

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества прошёл в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3». Маленькие пациенты нарисовали солдат, военную технику, а также сюжеты о том, как защищать Родину. Мероприятия провели, чтобы поздравить защитников Отечества и показать глубокое уважениям к людям военной профессии.