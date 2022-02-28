16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

Ветер в Сургуте усилится до 18 метров в секунду

Метеорологи предсказывают сильный ветер в Сургуте

Ветер в Сургуте усилится до 18 метров в секунду
Фото: pixabay.com

Ветер продолжит донимать сургутян: по данным Гидрометеорологического бюро, 28 февраля порывы будут достигать до 15-18 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:54, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте мужчина украл у земляка гусей и продал их, но был пойман 1636
  2. Песков: делегаты из России прибыли на переговоры с украинцами в Белоруссию 1550
  3. В Нижневартовске состоится благотворительная ярмарка для сбора денег онкобольному ребенку 1466
  4. Деятели культуры России призвали стороны конфликта в Украине к переговорам 1402
  5. Горбачев-Фонд опубликовал обращение о прекращении военных действий в Украине 1384
  6. Переговоры России с Украиной состоятся 1298
  7. Ковид вновь укрепляется в Югре 1288
  8. На баланс Авиалесоохраны поступят новые вертолеты МИ-8 1085
  9. Сургутский район собрал больше 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса 1073
  10. Школа Сургута представила весеннее меню для учеников 812
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 11537
  2. ​Нет войне! Поддерживаем! 5443
  3. ​Не молчите 4123
  4. ​В ДТП под Нижневартовском пострадали трое подростков 3928
  5. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 3884
  6. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 3756
  7. ​На окраине Нижневартовска организовали подпольное казино 3718
  8. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 3339
  9. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 2980
  10. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 2943
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25753
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 14981
  3. ​Умер Виктор Мережко 14376
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 12672
  5. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 11537
  6. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 10983
  7. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 10780
  8. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 10573
  9. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 8599
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 8393

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика