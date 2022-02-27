Родители продегустировали блюда из меню сургутской школы №46

В сургутской школе №46 прошла демонстрация весеннего меню для родителей учеников 1, 4, 5, 6, 9, 11 классов. Все присутствующие могли попробовать первые и вторые блюда, салаты и напитки.

«Меню составляется в соответствии с нормами СанПиНа и по физиологическим потребностям детей. У нас также есть отдельные блюда для школьников с сахарным диабетом, по остальным случаям мы работаем индивидуально», – прокомментировала главный технолог комбината школьного питания Анастасия Свиязова.

Такие мероприятия могут проводиться и в том случае, если дети или их представители недовольны качеством предлагаемой еды или при изменении в меню. Кроме того, это позволяет увеличить число школьников, которые питаются с доплатой, так как за 44 рубля (такова ныне стоимость порции, оплачиваемой из бюджета города) сложно обеспечить достойный завтрак или обед.

«Родителям важно увидеть фото, наименование, калорийность, а также им необходимо попробовать то, что едят их дети. Вот с этой целью – информирование родителей – мы проводим мероприятия. Иногда инициаторами подобных встреч выступают родители или классные руководители», – рассказала директор школы Лилия Гейнц.

Впрочем, представители родительской общественности остались довольны. По словам Татьяны Бурьяновой, дети которой учатся в 5 и 10 классах, что представленные блюда были на достойном уровне по качеству.