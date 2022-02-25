Концессионер школы в 38 микрорайоне Сургута поделился подробностями по строительству

В будущей школе в 38 микрорайоне Сургута планируют развивать дополнительное образование, в том числе и стрелковый тир. Посещать занятия смогут не только ученики этого учреждения, но и все желающие, сообщил концессионер Георгий Янукьян.

«Администрация города передала нам готовую проектную документацию. Параллельно ее изучаем. Постараемся чем-нибудь улучшить проект в плане оснащения и технологии, чтобы пространство для маленьких жителей Сургута было интересным, современным, и в соответствии со всеми последними требованиями, которые существуют для образовательного процесса», – рассказал инвестор.

Новая школа рассчитана на около полутора тысяч учеников. Общая площадь образовательного учреждения – чуть меньше трех с половиной гектаров. В нем расположатся блоки начального, основного и среднего образований, административное помещение для персонала (по проекту предусмотрено до 161 работников), медицинский кабинет, библиотека и зрительский зал на 500 мест.

Напоминаем, на прошлой неделе компания ООО «Творческие технологии. Сургут» стала новым концессионером по строительству школы в 38 микрорайоне. Она также занимается возведением образовательного учреждение в 5 А микрорайоне. Прошлый инвестор отказался от проекта из-за подорожания материалов.