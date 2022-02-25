Депутаты Сургута одобрили финансовую поддержку для погорельцев

Сургутским погорельцам направят финансовую поддержку, об этом на шестом заседании заявил председатель местной Думы Максим Слепов. На эти цели из муниципального бюджета уйдет 560 тысяч рублей. Напомним, что инцидент произошел 12 февраля на Привокзальной, 10 – из-за пожара пострадало три квартиры.

«Трагедия случилась на избирательном округе нашего коллеги Эмилии Трапезниковой. Она сразу же подключилась к организации помощи пострадавшим. Откликнулись на призыв о помощи сургутяне: собрали предметы первой необходимости, не остались в стороне и депутаты. Сегодня ни у кого не было сомнения, как голосовать по этому вопросу», – подчеркнул Максим Слепов.