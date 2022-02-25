Бывшего директора Сургутского автотранспортного предприятия обвинили в получении еще одной взятки

В уголовном деле бывшего директора Сургутского автотранспортного предприятия, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, выявлен новый эпизод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый в период с июня по август 2019 года получил от представителя коммерческой организации более 900 тысяч рублей в качестве взятки за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива.

В ходе расследования установлено, что в октябре – декабре 2017 года обвиняемый получил от представителя другой компании взятку в размере не менее 400 тысяч рублей за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива для нужд автотранспортного предприятия. В связи с этим в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Уточняется, что экс-директора компании задержали в Белгороде. В целях обеспечения возмещения ущерба, а также штрафных санкций, на банковские счета обвиняемого и его недвижимое имущество, общей стоимостью более 50 миллионов рублей, наложен арест.