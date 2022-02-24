На содержание ливневых канализаций из бюджета Сургута уйдет три миллиона

В Сургуте с 25 марта приступят к работе по очистке водопропускных канав и труб на территории города и поселков. На данный момент проходит конкурс подрядчиков, который определит ответственного за данные мероприятия. Также к этому подключат специалистов Горводоканала.

«Больше трех миллионов рублей из городского бюджета выделено на эти цели. Обслуживание проводится регулярно. Также в Сургуте существуют локальные дренажные системы – одна на Привокзальной, четыре на Сосновой – которые позволят воде уходить в колодцы», – рассказал начальник штаба ГО и ЧС Владимир Шишков.

В этом году уровень реки низкий, поэтому талые воды должны уходить хорошо. Однако существует другая угроза – зима слишком снежная, поэтому подрядчики не успевают справиться с вывозом. По словам муниципального жилищного инспектора Сергея Иченского, графики уборки и без того сдвинулись, но претензии со стороны жителей и администрации остались. Также свои коррективы вносят такие факторы, как поломка техники и выход рабочих на больничный.