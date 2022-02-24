Власти Сургута рассказали о различных механизмах строительства школ

Власти Сургута рассматривают различные механизмы строительства школ. Они намерены уменьшить потребность в образовательных учреждениях среди горожан и минимизировать процент учащихся во вторую смену. Так, более 20 тысяч мест в школах необходимо для перехода на односменный режим обучения, рассказала глава департамента образования Ирина Замятина.

«С 2016 по 2021 год численность детей школьного возраста возросла на 22,3 процента. К 2025 году ожидается примерное количество детей – более 69 тысяч. В муниципальной системе образования на 1 сентября 2021 года обучается 56 627 школьников, это с учетом негосударственного образовательного учреждения. И в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования, эта численность составляет 56 221 человек. Потребность в образовательных организациях очень высокая, особенно в отдельных микрорайонах города», – отметила глава департамента. Ирина Замятина подчеркнула, что на численность школьник влияют и миграционные процессы. За лето в Сургут прибыли 1 600 детей из других территорий, что на 545 человек больше, чем в прошлом году. Также с сентября 2021 года по февраль 2022 в департамент образования было подано 620 заявлений на предоставление места в школах. Из них 87 процентов – граждане, прибывшие из стран Средней Азии.

В Сургуте планируется построить семь образовательных учреждений по концессии, однако это не единственный механизм возведения новых школ. «Механизмов создания объектов достаточно много – государственное частное партнерство в виде концессионных соглашений, либо приобретения готовых объектов. Есть привычный способ – приобретение через аукционы по 44 ФЗ РФ. Также объекты могут создаваться через комплексную застройку микрорайона. Все эти механизмы имеют свои плюсы и минусы», – рассказал заместитель главы города Артем Кириленко. Он добавил, что механизм будет подбираться в зависимости от конкретной ситуации.

Власти города также рассматривают достаточно новый механизм строительства школ через государственную программу, которую предоставляет компания ДОМ.РФ. «Они предлагают формат выпуска облигаций под концессионное соглашение. Связка будет между ДОМ.РФ и застройщиками, которые реализуют, в том числе, объекты социальной инфраструктуры. ДОМ.РФ, имея государственную поддержку, может предоставлять финансирование по ставке трех-четырех процентов годовых», – поделился заместитель главы Сургута Григорий Невоструев. На сегодняшний день администрация города провела совещание с компанией ДОМ.РФ и с представителями одного из крупных застройщиков. В этом году планируется реализация этой программы.