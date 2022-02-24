Жительницу Сургута подозревают в убийстве сожителя

63-летняя сургутянка подозревается в убийстве своего сожителя. По версии следствия, инцидент произошел 22 февраля вечером. Пьяная женщина поругалась с 39-летним мужчиной, ссора переросла в поножовщину.

Горожанка ударила сожителя в грудь ножом, пострадавший скончался. Злоумышленница, в свою очередь, покинула квартиру и направилась в магазин, вернувшись из которого и осознав произошедшее, сообщила о смерти мужчины в скорую медицинскую помощь.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, следователем направлено в суд ходатайство о заключении подозреваемой под стражу. Расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.