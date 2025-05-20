В этом году тема городского фестиваля – «Всё близко»

В Ханты-Мансийске 21 июня пройдет третий фестиваль локальной культуры «Местные». Жителей и гостей окружной столицы ждет насыщенная программа: выставки и мастер-классы, дискуссионные площадки и ярмарка ремесленников, а также концерт и театральное представление, где споют и сыграют сами горожане. Предусмотрены и активности для детей: они смогут заняться творчеством и изготовить костюмы для фестивальных гуляний.

Руководитель фестиваля Каролина Шибко считает его своеобразным мостиком, который соединяет людей и помогает им почувствовать себя частью большого сообщества. «Человек и город – это диалог. И первый шаг в этом диалоге – признать себя местным, важным, тем, от кого зависит многое», – пояснила она идею проекта.

Организуют фестиваль Центр современных горожан «Культштаб» и «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» при поддержке администрации Ханты-Мансийска. Глава города Максим Ряшин отметил, что участники «Местных» смогут погрузиться в историю и культуру югорской столицы, а фестивальные мастерские начнут работать уже в мае.

В этом году тема фестиваля – «Всё близко». Это характерно для маленьких городов и дает жителям возможность быть включенными в их развитие. По словам директора программы «Родные города» Ярины Сугаковой, такой подход соответствует логике социальных инвестиций «Газпром нефти». «Ханты-Мансийск – один из северных городов, куда приезжают работать на время, а остаются на всю жизнь. И именно об этом, на мой взгляд, фестиваль», – заметила она.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что этот проект уже несколько лет объединяет жителей и предпринимателей Ханты-Мансийска. «Фестиваль “Местные” – хороший пример того, как креативные индустрии работают на развитие города. Участники и организаторы вместе создают уникальный облик того места, в котором они живут, наполняя его неповторимой атмосферой», – сказал глава региона.