В столице ХМАО произошло смертельное ДТП

Сегодня утром в Ханты-Мансийске произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 25-летний водитель Toyota не справился с управлением и влетел в ЛЭП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«8 мая около 06:30 в городе Ханты-Мансийск, 25-летний водитель “Toyota”, двигаясь по ул. Объездная, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры ЛЭП, с последующим опрокидыванием автомобиля», – передают в источнике.

В результате аварии водитель Toyota погиб, а пассажир получил травмы.