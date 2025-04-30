СК назвал организаторов взрыва в жилом доме Ханты-Мансийска

Следственное управление СКР по ХМАО назвало виновников взрыва в многоэтажке Ханты-Мансийска. По версии следствия, к инциденту причастны агенты спецслужб Украины. Как сообщается, они готовили покушение на военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.

«12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», – передает СК России по ХМАО в своем телеграм-канале.

Также на причастность к подготовке покушения проверяют гражданина Молдовы. Следствие утверждает, что он доставил компоненты для взрывного устройства из Европы, получив их в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб.

СКР возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Двое фигурантов уже заключены под стражу.

Напоминаем, поздно вечером 12 апреля в Ханты-Мансийске произошел взрыв в жилом доме по улице Промышленная, 9А. В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.