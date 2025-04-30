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К взрыву в многоэтажке в Ханты-Мансийске оказались причастны готовившие покушение террористы

СК назвал организаторов взрыва в жилом доме Ханты-Мансийска

К взрыву в многоэтажке в Ханты-Мансийске оказались причастны готовившие покушение террористы
Фото и видео: t.me/su_skr86

Следственное управление СКР по ХМАО назвало виновников взрыва в многоэтажке Ханты-Мансийска. По версии следствия, к инциденту причастны агенты спецслужб Украины. Как сообщается, они готовили покушение на военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.

«12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», – передает СК России по ХМАО в своем телеграм-канале.

Также на причастность к подготовке покушения проверяют гражданина Молдовы. Следствие утверждает, что он доставил компоненты для взрывного устройства из Европы, получив их в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб.

СКР возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Двое фигурантов уже заключены под стражу.

Напоминаем, поздно вечером 12 апреля в Ханты-Мансийске произошел взрыв в жилом доме по улице Промышленная, 9А. В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.


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30 апреля в 14:30, просмотров: 775, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
30 апреля в 15:43
Активизация террористов в ХМАО, и тем более в столице округа, это что «новая реальность» Югры? Граждане иностранных государств, к которым традиционно толерантно относится власти и местное население в Югре, гадят уже «под себя». Что нужно было в Югре, к примеру, гражданину Молдовы? Не знаю. Но, власти говорят: «Велкам!». Всех приняли, всех обогрели, всем дали возможность жить в богатейшем регионе страны. Велкам! Граждане всех иностранных государств! Ласково просим, приезжайте, работайте и учитесь в Югре бесплатно. За счёт ущемления местных жителей, конечно. Бесплатно вам лучшие центры материнства и детства и бесплатно вам лучший в мире Кардиоцентр. Велкам, пользуйтесь созданными благами многих поколений первопроходцев и местных жителей, которые никогда не относились враждебно к мигрантам. В Сургут в 1944 году привезли калмыков, за сотрудничество Калмыкии в период оккупации с немецкими оккупантами. Велкам! Они стали сургутянами, работали и жили в согласии с местными жителями. На юге области работали сосланные из Прибалтики и с Западной Украины за сотрудничество с «лесными братьями» и УПА-ОУН. Велкам! Никаких фобий и ненависти. В 1955 году всех их реабилитировали: и сосланных, и сидящих в лагерях, которым дали до 25 лет выпустили и дали им возможность вернутся в родные края, после полной их реабилитации и восстановлении их во всех правах. Какая тут может быть ненависть в Югре? Зачем этим отморозкам «гадить под себя»? Нет. Одни из Таджикистана «гадят под себя», устроив побоище в «Крокус Сити». Другие «ходят по себя», готовя взрывчатку в центре Ханты-Мансийская, когда в 100 метрах от них проходит Форум национального единства и идут дискуссии, как бы ещё улучшить «социально-культурную адаптацию иностранных граждан» в Югре. Народная мудрость гласит: «Сколько волка не корми, все равно он смотрит в лес». Поэтому надо как-то заканчивать с этой излишней толерантностью к иностранцам в Югре и наводить как-то порядок в их принятии и в их пребывании нашем регионе. Достали уже, откровенно говоря!

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