На Югорский лыжный марафон приедут легендарные российские спортсмены

На этой неделе, 5 и 6 апреля, в Ханты-Мансийске пройдет долгожданный спортивный праздник ‒ «Югорский лыжный марафон». В нем примут участие не только любители лыжных гонок, но и профессионалы.

Участниками Югорского лыжного марафона станут:

‒ двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева;

‒ бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин;

‒ олимпийский чемпион и победитель многодневной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов;

‒ трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова;

‒ олимпийские призеры Иван Черезов, Николай Круглов, Алексей Петухов, Иван Алыпов и Светлана Слепцова.