Экологический форум для школьников и студентов проходит в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске начался экологический форум «Одна планета – одно будущее!». В нем примут участие делегаты в возрасте от 14 до 19 лет: обучающиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО, студенты, волонтеры и представители экоорганизаций, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Событие позволит инициативной молодежи создать совместные эколого-просветительские проекты для сохранения природного и культурного наследия. Участники уже обсудили планы на будущее, выступили на дебатах и посетили выставку «Путь экологиста», – указали в сообщении.

Мероприятие проходит благодаря нацпроекту «Экология». Участников форума ждет два дня насыщенной программы: образовательные блоки, творческие квартирантки, экскурсии и мастер-классы.