Ежегодно в ОКБ Ханты-Мансийска проходят лечение более 26 тысяч пациентов

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска отметила 92-летие со дня ее основания. Ее история началась 1 ноября 1932 года с открытия Остяко-Вогульской амбулатории и строительства первого стационара. В начале больница размещалась в двух зданиях и насчитывала всего 35 коек для хирургических и терапевтических пациентов, а также отдельные койки для рожениц и пациентов с тифом.

«Сегодня − это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, включающее в себя более тридцати подразделений. Ежегодно здесь выполняется свыше 800 тысяч посещений, в дневных стационарах получают лечение до девяти тысяч пациентов, проводят около 2,5 тысяч амбулаторных операций. Стационарное лечение получают 26 тысяч пациентов, здесь же выполняют 14,5 тысяч операций, из них каждая четвертая – высокотехнологичная. В родильном отделении на свет появляются более двух тысяч малышей», − рассказали в

В ОКБ трудится около трех тысяч сотрудников, среди которых 671 врач и 1 295 медицинских работников среднего звена. В коллективе работают один доктор медицинских наук, один кандидат биологических наук и 42 кандидата медицинских наук. Также больница гордится четырьмя заслуженными врачами РФ, 13 заслуженными работниками здравоохранения Югры и 55 отличниками здравоохранения.