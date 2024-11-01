В Ханты-Мансийске молодой водитель попал в ДТП, есть погибший

Вчера, 31 октября, в Ханты-Мансийске 24-летний водитель по неосторожности попал в ДТП. По предварительной информации, он превысил скорость, не справился с управлением и наехал сначала на бордюрный камень, а после на дорожный знак, сообщает ГАИ Югры.

«31 октября 2024 года около 10:10 на улице Энгельса в городе Ханты-Мансийск, 24-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на бордюрный камень, а затем на дорожный знак», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП водитель получил травмы, а его 44-летний пассажир скончался позднее в медучреждении.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб, а четыре ‒ получили травмы.