Жительница Ханты-Мансийска разбила стеклянную остановку, чтобы попасть в изолятор к мужу

В Ханты-Мансийске 39-летняя женщина разбила молотком стеклянную остановку по улице Гагарина. Она сделала это из личных побуждений, сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО изданию «Вестник Сургутского района».

«Она умышленно осуществила порчу городского имущества путем нанесения ударов молотком по стеклу, причинив материальный ущерб на сумму свыше 18 тысяч рублей», ‒ указали в сообщении.

Как оказалось, женщина повредила остановочный павильон, так как хотела попасть в изолятор временного содержания к задержанному супругу. Однако, встретиться с ним ей не удалось.

Виновницу будут судить по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Ей может грозить наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.