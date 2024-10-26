В ХМАО вахтовики проходят лечение после нападения бешеного волка

В Ханты-Мансийском районе в урочище Таволжном на вахтовиков напал бешеный волк. Мужчин доставили в ОКБ и поставили несколько вакцин, в том числе от бешенства. Один из пострадавших – Игорь Коротаев, получил раны на шее и кистях рук, сообщает Депздрав Югры.

«Он выскакивает с ходу, сразу укусил меня, где достал, за шею. Сколько силы было, я его держал», – рассказал Игорь Коротаев.

Мужчина вспомнил встречу с хищником: сначала он услышал «грызню» под вахтовкой и подумал, что это сорвался соседский бультерьер и напал на его питомца – собаку Мулю, но гостем оказался волк.

«Вирус был подтвержден, пациенты в данный момент получают лечение. Один пациент уже выписан, второй находится на стационарном лечении ввиду множественных травм», – сообщил врач-травматолог окружной клинической больницы Тимур Салимов.

В настоящий момент Игорь Коротаев находится под наблюдением врачей. По его словам, первое, что он собирается сделать, когда вернется на работу – обнять собаку. Ведь именно Муля пыталась защитить жилище и привлекла внимание хозяина. Если бы не она, пострадавших могло быть намного больше.

Сейчас в урочище Таволжном работают ветеринары, на территории действует карантин. Объект снова откроют после проверок, но наблюдение за ним будет продолжаться.