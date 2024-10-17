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​Все школы Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение

Школьники Ханты-Мансийска будут учиться дома до 25 октября

​Все школы Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение
Фото: freepik.com

С 16 по 25 октября все школы Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение. Связано это с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 у детей, рассказали в местной мэрии корреспонденту ТАСС.

«На основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Ханты-Мансийска с 16 октября по 25 октября 2024 года (включительно) реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся 1-11-х классов всех десяти школ города, реализация программ дополнительного образования в муниципальных учреждениях будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов – дистанционно», – рассказали в администрации.

По данным Роспотребнадзора по ХМАО, наибольшая заболеваемость ОРВИ в регионе отмечается среди детей от трех до шести лет. Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 8,1 случая на 100 тысяч населения, а внебольничными пневмониями – до 47,5 случая на 100 тысяч населения.

Ранее мы писали о том, что в Сургуте школу №46 перевели на дистанционное обучение.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 122, комментариев: 0
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