Югорчане недовольны водителями маршруток в Ханты-Мансийске

Жители Ханты-Мансийска жалуются на безобразия, творящиеся в общественном транспорте. Водители маршруток не отрываются от своих телефонов, а пассажиры диктуют свои правила, сообщает анонимный местный житель в группе во «ВКонтакте» «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».

«Сил уже нет ощущать беспредел, происходящий в общественном транспорте! Автобусы до конечных остановок не доезжают (район Набережный). Водители маршруток телефоны из рук не выпускают, а их пассажиры сами решают сколько мест в маршрутке впереди – два или одно, и буквально выталкивают людей», – сообщает недовольный аноним.

Горожанин требует от правоохранительных органов вмешаться в сложившуюся ситуацию, чтобы навести порядок в работе общественного транспорта.

Ранее в siapress.ru писали, что Сургутяне оказались в восторге от водителя автобуса.