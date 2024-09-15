Фестиваль рыболовов в Ханты-Мансийске посетили 144 участника

Вчера, 14 сентября, в Ханты-Мансийске состоялся фестиваль спортивной и любительской рыбалки «Клевый берег». Жители и гости города поучаствовали в мастер-классах и тематических интерактивах, попробовали меню на рыбную тематику, а также посетили ярмарку и «спортивный» пирс. Об этом сообщила администрация окружной столицы в своих соцсетях.

«Победителями чемпионата в семейном зачете стали: 1 место – семья Ахметовых, 2 место – семья Старцевых, 3 место – семья Шаповал. В личном зачете заняли призовые места: 1 место – Никита Старостин, 2 место – Сергей Хрущёв, 3 место – Илья Мирошниченко», – указали в сообщении.

В этом году фестиваль посетили 144 участника. На соревнования приезжали люди и из других городов Югры.