В Ханты-Мансийске построили современный корпус технолого-педагогического колледжа

450 студентов будут обучаться в новом корпусе технолого-педагогического колледжа в Ханты-Мансийске. Объект построили с опережением графика − чуть больше, чем за год, сообщает телеграм-канал «Югра. Официально».

«Кабинеты и залы оборудовали с учетом специальностей, которые там будут постигать северяне: музыкальное образование, правоохранительная деятельность, документационное обеспечение, бухгалтерский учет и экономика», − добавили в сообщении.

Напоминаем, ранее ЮГУ назвали лидером по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ.