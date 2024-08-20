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​В ХМАО обновят подсветку моста «Красный дракон»

Осенью мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске станет еще ярче

​В ХМАО обновят подсветку моста «Красный дракон»
Фото: скрин видео «Стройкомплекс Югры» / vk.com

Власти ХМАО обновят архитектурную подсветку моста «Красный дракон», проходящего через реку Иртыш в районе Ханты-Мансийска. Осенью текущего года горожане и гости округа увидят новую подсветку, которая будет работать в нескольких режимах, сообщили «Стройкомплекс Югры» в своих соцсетях.

«После модернизации на «Красном драконе» зажгутся 1 700 новых светодиодных прожекторов, которые подчеркнут уникальную архитектуру строения. Если раньше подсветка работала статично, то теперь освещение станет динамичным и будет работать в нескольких режимах», ‒ указали в сообщении.

На мосту установят оборудование отечественного производства. Оно является надежным, и отвечает высоким стандартам качества. Гарантийный срок у новой подвески ‒ пять лет.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 121, комментариев: 0
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