Осенью мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске станет еще ярче

Власти ХМАО обновят архитектурную подсветку моста «Красный дракон», проходящего через реку Иртыш в районе Ханты-Мансийска. Осенью текущего года горожане и гости округа увидят новую подсветку, которая будет работать в нескольких режимах, сообщили «Стройкомплекс Югры» в своих соцсетях.

«После модернизации на «Красном драконе» зажгутся 1 700 новых светодиодных прожекторов, которые подчеркнут уникальную архитектуру строения. Если раньше подсветка работала статично, то теперь освещение станет динамичным и будет работать в нескольких режимах», ‒ указали в сообщении.

На мосту установят оборудование отечественного производства. Оно является надежным, и отвечает высоким стандартам качества. Гарантийный срок у новой подвески ‒ пять лет.