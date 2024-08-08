В ХМАО суд взыскал 300 тысяч рублей с владельца автобуса после инцидента с ребенком

В Ханты-Мансийске прокуратура помогла 10-летней девочке получить компенсацию за травму, причиненную ей в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В апреле 2024 года в автобусе муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия г. Ханты-Мансийска 10-летней девочке при закрывании двери зажало руку, в результате этого она получила перелом правового предплечья и была доставлена в больницу», - сказано в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг. Прокуратура подала в суд иск, требуя компенсацию морального вреда для пострадавшего ребенка. Суд удовлетворил иск и назначил владельцу автобуса выплату в размере 300 тысяч рублей.