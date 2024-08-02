Стали известны предварительные обстоятельства ДТП в Ханты-Мансийске

Сегодня утром, 2 августа, на автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» автомобилист врезался в мотоциклиста, движущемся по «встречке». Байкер погиб на месте происшествия, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Около 10:45 на 952 километре автодороги «Тюмень— Ханты-Мансийск» 31-летний водитель «Haval» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклистом, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб на месте, до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 августа, на девятом километре трассы «Советский-Нягань» 38-летний водитель «Ваз» пострадал в ДТП.