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​Самая большая школа Ханты-Мансийска готовится к открытию

Новая школа на 1 725 мест в Ханты-Мансийске откроется в сентябре

​Самая большая школа Ханты-Мансийска готовится к открытию
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске завершается строительство самой большой школы города, рассчитанной на 1 725 учащихся. Возведение учебного заведения в микрорайоне «Иртыш-2» перешло в финальную стадию, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Трехэтажное просторное здание площадью почти 33 тыс. кв. м состоит из четырех блоков, нескольких спортзалов, столовых, бассейна, тира и даже своей киностудии и научной лаборатории. Прилегающая территория оснащена современными площадками для разных видов спорта», − сказано в сообщении.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Учреждение будет готово принять первых учеников уже 1 сентября, при условии получения лицензии и необходимых разрешений до начала учебного года.

Новая школа станет самой большой в окружной столице и второй по величине на территории Югры. Ранее учебное заведение с такой же наполняемостью построили в Нижневартовске – это Лицей им. А. С. Пушкина.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 138, комментариев: 0
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