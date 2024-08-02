В Ханты-Мансийске в ДТП с кроссовером погиб мотоциклист

В Ханты-Мансийске полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим. Сегодня, 2 августа, на ул. Тобольский тракт столкнулись мотоцикл и автомобиль, байкер погиб на месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сегодня в районе СУ-967 на улице Тобольский тракт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Haval и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.