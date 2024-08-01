Строительство школы в Ханты-Мансийске находится под контролем прокурора

Ханты-Мансийский прокурор Сергей Мингалев проверил ход строительства школы в городе. На строительной площадке он обсудил сроки сдачи объекта, сообщает телеграм-канал прокуратуры ХМАО.

«Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Сергей Мингалев осмотрел объект строительства – школу в районе СУ-967, возведение которой осуществляется администрацией Ханты-Мансийска в рамках реализации национальных проектов. На строительной площадке прокурор провел рабочее совещание с представителями застройщика и администрации города», – указали в сообщении.

Прокурор объявил застройщику предостережение, чтобы тот не допустил нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию.