​Форум волонтеров культуры в Ханты-Мансийске привлечет участников из семи стран СНГ

В Ханты-Мансийске с 1 по 5 августа пройдет Всероссийский форум волонтеров культуры, который соберет более 150 лидеров социокультурных инициатив, а также представителей ведомств и учреждений культуры со всей страны. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Югры.

«В Год волонтерского движения в СНГ на форум приедут представители из семи стран: Белоруссии, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана», - говорится в сообщении.

Одним из ключевых мероприятий форума станет общая сессия, посвященная кадровому потенциалу Югры в сфере культуры. В программе форума также предусмотрено 30 учебных модулей по актуальным вопросам, инклюзивная творческая лаборатория «Зарядись искусством» с участием людей, имеющих особенности здоровья, и другие мероприятия.

По завершении форума будет разработана стратегия развития культурного добровольчества России до 2030 года совместно с экспертами из стран СНГ. Этот документ станет важным шагом в укреплении и развитии волонтерского движения в сфере культуры.