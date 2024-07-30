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В Югре осудили мужчину, который убил и расчленил приятеля

Югорчанин получил 13 лет колонии за жестокое убийство приятеля

В Югре осудили мужчину, который убил и расчленил приятеля
Фото: pixabay

Ханты-Мансийский горсуд признал 31-летнего горожанина виновным в убийстве. Мужчина совершил преступление с особой жестокостью: убил приятеля, а затем расчленил его тело, сообщает пресс-служба СК СКР по ХМАО.

Преступление произошло в новогоднюю ночь в одной из квартир дома по ул. Строителей. Подсудимый, будучи пьяным, поссорился с приятелем, избил его табуретом по голове и телу, а затем задушил .

«С целью сокрытия факта убийства подсудимый расчленил тело и вынес его в мусорные контейнеры около своего дома. В подъезде подсудимый встретился с соседями, которые вызвали сотрудников полиции, поскольку мужчина вел себя неадекватно», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил югорчанина к 13 годам колонии строго режима, а также постановил взыскать с него 2 млн рублей в пользу сестры убитого в качестве компенсации причиненного морального вреда.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 131, комментариев: 0
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