Огнеборец из Ханты-Мансийска сыграл свадьбу в пожарной части

В Ханты-Мансийске состоялась необычная свадьба ‒ огнеборец 132 пожарно-спасательной части Артем Деревянкин и его возлюбленная Алена провели бракосочетание прямо в пожарной части. Информацию об этом сообщило Главное управление МЧС России по ХМАО в своих соцсетях.

«Для моего супруга пожарная охрана больше, чем просто профессия. Его работа сопряжена с высоким риском и тяжелыми условиями. Я принимаю это и вместе с ним становлюсь частью МЧС России», ‒ поделилась Алена.

Свадьба прошла в лучших традициях. Молодожены устроили фотосессию в пожарной части и приняли поздравление от боевых товарищей.