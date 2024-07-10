Следователи заинтересовались смертью женщины на водоеме Ханты-Мансийска

Накануне вечером, 9 июля, в водоеме в Ханты-Мансийске нашли тело женщины, утонувшей во время купания. Погибшую обнаружили недалеко от базы отдыха в районе улицы Объездная. В настоящее время следователи проводят проверку.

«Личность погибшей установлена – это жительница п. Кедровый Ханты-Мансийского района 1978 года рождения. По факту смерти женщины следователями проводится процессуальная проверка. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Следственное управление напоминает, что основная причина несчастных случаев на водоемах со взрослыми — употребление алкоголя и пренебрежение правилами безопасности.