90 жителей Ханты-Мансийского района пострадали от укусов клещей за неделю

90 жителей Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района пострадали от укусов клещей за неделю с 24 по 30 июня. С начала сезона на этой территории зарегистрировали 745 случаев укусов клещами, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«Наибольшему риску нападения клещей население Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района подвергается в черте города и сельских поселений (37 случаев), на втором месте – посещение леса (23 случая), на третьем месте - посещение дачных участков (22 случая)», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что клещи обитают преимущественно в траве, реже – в кустарниках. Они никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Нападение происходит, когда рядом с клещом оказывается человек.