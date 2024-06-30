В Ярках строительство культурно-спортивного комплекса составляет 74%

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Ханты-Мансийский район поручил ускорить строительство культурно-спортивного комплекса в Ярках. На сегодняшний день объект готов на 74%, сообщает Стройкомплекс Югры во «ВКонтакте».

«Сроки жесткие. Если мы хотим завершить выполнение работ до конца года – это очень напряженный график – нужно создать все условия, чтобы сдать объект в срок», ― прокомментировал Руслан Кухарук.

Культурно-спортивный комплекс один из ожидаемых объектов для жителей Ярки. Двухэтажное здание будет предназначено для досуга людей разных возрастов и объединит в себе дом культуры, библиотеку, универсальный игровой зал, театр и кино.

В настоящий момент на объекте уже возведены колонны, залиты плиты перекрытия, стены лифтовой шахты, а также установлены окна и витражи. Кроме того, ведется монтаж систем вентиляции и канализации. Планируемый срок сдачи объекта ― декабрь 2024 года.