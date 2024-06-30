Руслан Кухарук встретился с жителями Горноправдинска

Накануне врио губернатора Югры Руслан Кухарук побывал в Ханты-Мансийском районе ― в Горноправдинске. Он провел встречу с жителями района и принял несколько решений, требующих немедленной реализации. Об этом Кухарук сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«И если, к примеру, Нефтеюганск был самым активным по количеству вопросов, то жители Ханты-Мансийского района – самыми строгими и непримиримыми. Ответ принимался лишь тогда, когда был предельно конкретным», ― написал он.

Горожан очень интересовали ответы врио губернатора на вопросы о расселении аварийного жилья, дорогах, невозможности устроиться на работу, банкротстве предприятий и многое другое.

«Дал обещание жителям района быть постоянно на связи ― слово сдержу. В ближайшее время проведу здесь личный прием граждан. Проверим ситуацию с расселением из аварийного жилья в Горноправдинске, проедем по адресам», ― добавил Руслан Кухарук.

Ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске Руслан Кухарук встретился с местным истеблишментом и обсудил основные проблемы и планы развития города.