Югорские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося малыша

Жительница Ханты-Мансийска нашла потерявшегося четырехлетнего малыша, который чуть не попал под колеса автомобиля. На вопросы, как его зовут и как он оказался на улице без сопровождения взрослых, малыш не отвечал. Поэтому женщина обратилась за помощью к росгвардейцам.

«В Ханты-Мансийске экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в составе прапорщика полиции Романа Клищенко и сержанта полиции Станислава Приженникова установили местонахождение потерявшегося четырехлетнего малыша. В этот момент по радиостанции из дежурной части полиции поступила ориентировка на потерявшегося мальчика, подходившего по описанию на найденного», − рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Югре.

Ребенка доставили в дежурную часть полиции, где его ждали взволнованные родители.