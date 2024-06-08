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​Власти Ханты-Мансийска отказались от застройки ЖК с вырубкой около 44 гектаров леса

Общественники Ханты-Мансийска добились отмены застройки ЖК «Зеленая Роща»

​Власти Ханты-Мансийска отказались от застройки ЖК с вырубкой около 44 гектаров леса
Фото: ru.freepik.com

Мэрия Ханты-Мансийска отказалась строить скандальный ЖК «Зеленая Роща» на участке, в котором растут вековые кедры. Для строительства домов планировалось вырубить 44 гектара леса. Об этом рассказали в NEFT со ссылкой на заместителя главы города Викторию Белозерову.

«Это решение полностью отменено. Сейчас мы в целом вносим изменения в генеральный план развития города, принимаем предложения. Но никакой «Зеленой рощи» не планируется», – заявила вице-мэр.

Стало известно, что власти столицы ХМАО отменили свои планы после вмешательства прокуратуры, добавил эксперт ОНФ Евгений Печерица. Из-за допущенных нарушений большинство жителей Ханты-Мансийска не смогли принять участие в общественных слушаниях.

Напоминаем, ранее общественники выступили против застройки жилого комплекса. Они установили, что возраст деревьев на территории превышает сто лет.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 119, комментариев: 0
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