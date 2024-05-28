В Ханты-Мансийске в реку Иртыш выпустят первых в этом году мальков осетра

В Ханты-Мансийске 6 июня пройдет первый в этом году выпуск мальков осетра. К участию в акции «Расти, осетр!», которая пройдет на набережной Иртыша, приглашаются все неравнодушные югорчане.

«Ты сможешь не только отправить в большое плавание своего осетра, но и помочь восстановить популяцию в сибирских реках. В Югре над этим работают уже шестой год. По словам специалистов, общими силами к 2030 году мы сможем вывести этот особо ценный вид из Красной книги!», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Экологический проект «Расти, осетр!» реализуется для восстановления популяции осетра в сибирских реках Обь-Иртышского бассейна. Молодь осетра выращивают на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе, а потом выпускают в водоемы. Малек растет и восстанавливает популяцию. Подробности можно узнать здесь.