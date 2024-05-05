ХV Международный IT-форум пройдет в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня пройдет ХV Международный IT-форум. Участниками мероприятия станут IT-компании, научные и общественные организации, иностранные делегации и дипломаты. Они обменяются опытом, обсудят технологии, применение искусственного интеллекта, сообщает телеграм-канал правительства Югры.

«Конференции, дискуссии, тематические круглые столы и многое другое ждет гостей мероприятия», - сказано в сообщении.

Форум пройдет в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на форум можно здесь.