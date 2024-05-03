В ХМАО аквапарк закроют на ремонт с 1 июня

Аквапарк Ледового дворца спорта в Ханты-Мансийске с 1 июня закроют на ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮграМегаСпорт».

«Мы приостанавливаем работу аквапарка, чтобы сделать его лучше и комфортнее для вас. С 1 июня аквапарк будет закрыт для проведения ремонтных работ», - сказано в сообщении.

Сроки открытия аквапарка не называются.

Югорчанам предлагают пройти небольшой опрос на тему нововведений в аквапарке. В частности, просят ответить на вопросы, чего не хватает в аквапарке и что нужно учесть при ремонте.