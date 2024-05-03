В столице Югры обсудили вопросы взаимодействия Росгвардии и ЧОО в сфере обеспечения безопасности школ

Накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. На нем присутствовали председатель правления Регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур по ХМАО Максим Левант, представители Департамента образования и науки ХМАО, представители ЧОО, окружной прокуратуры, УМВД России, УФНС России и государственной инспекции труда, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.

«Под председательством начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковника полиции Евгения Симакова присутствующие обсудили особенности обеспечения частными охранными организациями безопасности объектов образования, характерные нарушения, выявляемые инспекторами лицензионно-разрешительной работы в рамках осуществления контрольно-профилактических мероприятий, а также вопросы обеспечения охраны и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», — говорится в сообщении.

На заседании был рассмотрен вопрос выдачи ЧОО служебного оружия во временное пользование.

Также в процессе диалога присутствующим показали учебные видеоматериалы о том, какой порядок действий должны соблюдать частные охранники, если обнаружили в школах вооруженных злоумышленников.

После совещания руководителям ЧОО указали усилить контроль за трудовой деятельностью охранников. В частности, обратить особое внимание на знание работниками своих должностных обязанностей и алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.