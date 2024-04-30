Школьник из ХМАО стал призером Всероссийской олимпиады по географии

Ученик 10 класса из Ханты-Мансийска Никита Охлопков стал призером Всероссийской олимпиады школьников по географии. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

«В состав призеров вошел обучающийся 10 класса Югорского физико-математического лицея-интерната Охлопков Никита, город Ханты-Мансийск», - сказано в сообщении.

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 274 школьника из 79 регионов России. Они продемонстрировали навыки ориентирования и способность применять на практике географические знания. Финалисты также поучаствовали в турнире по настольной игре «Я шагаю по стране» и интеллектуальной викторине «Конкурс знатоков».