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​В столице ХМАО произошло ДТП с двумя пострадавшими

В Ханты-Мансийске в результате ДТП пострадали два водителя

​В столице ХМАО произошло ДТП с двумя пострадавшими
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 20 апреля, в Ханты-Мансийске на улице Уральская водитель «Infiniti» столкнулся с владельцем автомобиля «Volkswagen». По предварительным данным, виновник не выдержал безопасную дистанцию перед движущимся транспортом. В результате чего оба водителя получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«20 апреля 2024 года около 03:10 на улице Уральская в городе Ханты-Мансийск, 37-летний водитель «Infiniti», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Volkswagen» под управлением 27-летнего водителя и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГАИ указали, что виновник аварии отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ровно, как и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет», — добавили в сообщении.

За прошедшие выходные на дорогах округа сотрудники ГАИ зарегистрировали два ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Помимо этого, были задержаны 45 водителей с признаками опьянения, 78 — за выезд на «встречку», и 109 — за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 157, комментариев: 0
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