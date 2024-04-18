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Спортсмены из азиатских городов сыграют в шахматы в ХМАО

Командный чемпионат азиатских городов пройдет в Ханты-Мансийске

Спортсмены из азиатских городов сыграют в шахматы в ХМАО
Фото: Visit Ugra

В Ханты-Мансийске с 20 по 30 апреля пройдет командный чемпионат азиатских городов. Это первое подобное мероприятие в истории югорской столицы, сообщает Федерация шахмат России.

«Турнир 2024 года станет первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна примет после исторического перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию», - говорится в сообщении федерации.

В чемпионате выступят команды из 11 стран. Среди них - Ирак, Йемен, Казахстан, Малайзия. Также в турнире примут участие спортсмены из Монголии, Непала, Омана, Палестины и Шри-Ланки. Россия на правах страны-хозяйки выставит четыре команды: сборные Москвы, Сургута, Тулы и Ханты-Мансийска .

В составе команды – четыре основных игрока (мужчины и/или женщины), один запасной и капитан, который может быть одним из игроков.

Свою историю командный чемпионат азиатских городов ведет с 1979 года: первый турнир прошел в Гонконге, а победителем стала команда Сингапура. Действующим чемпионом является команда Тегерана, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор командные чемпионаты азиатских городов не проводились из-за пандемии коронавируса.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 114, комментариев: 0
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