Губернатор Комарова ввела карантин в природной парке Ханты-Мансийска из-за случаев бешенства

В столице ХМАО выявлены случаи бешенства у лисиц. В связи с этим губернатор Наталья Комарова ввела запрет на посещение территории парка Ханты-Мансийска, указали в группе во «ВКонтакте» «Югра».

«В связи с выявлением случаев бешенства на территории природного парка «Самаровский чугас» по улице Объездная и переулке Геофизиков, дом 27 службой установлен карантин. Губернатор Югры Наталья Комарова утвердила соответствующие распоряжения», — сообщили в Ветеринарной службе Югры.

В ведомстве обратились к местным жителям с просьбой вакцинировать своих питомцев от бешенства.

Ранее мы писали, что в Ханты-Мансийске установили очаг бешенства лис.