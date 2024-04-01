В Ханты-Мансийске установили очаг бешенства лис

Очаги бешенства зафиксировали в Ханты-Мансийске. В этот раз источником заражения стали лисы, сообщает Природнадзор Югры.

«Бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система. Вирусы передаются человеку при укусах со слюной или через поврежденные кожные покровы, куда попала слюна больного животного. Поражение центральной нервной системы неизбежно приводит к смерти больного. Для человека особо опасными являются укусы в голову, шею и кисти рук. При укусах в голову и шею заболевание протекает с коротким инкубационным периодом и особенно бурно», − напоминает ведомство.

Люди, пострадавшие от укусов животными, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Для защиты от вируса бешенства специалистами Ветеринарной службы Югры проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, а также о вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.