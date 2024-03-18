В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд впервые за 100 лет

В Ханты-Мансийске синоптики зафиксировали исторический температурный рекорд. Впервые за более чем 100 метеонаблюдений воздух в марте прогрелся до плюс 6,8 градуса, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Ханты-Мансийске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха - он составил 6,8 градуса Цельсия. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет», - сказал собеседник агентства.

Предыдущий рекорд, зафиксированный в 1940 году, составил плюс 6 градусов. «Таким образом, он побит на 0,8 градуса», - уточнили в отделе метеопрогнозов.