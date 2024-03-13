«Может нуждаться в медпомощи». В Ханты-Мансийске с 4 марта ищут пропавшую девушку

В Ханты-Мансийске разыскивают 23-летнюю Лолиту Клименко. Девушка ушла из дома 4 марта, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Лолита может нуждаться в медицинской помощи, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«4 марта 2024 года в районе 08:00 часов вышла из дома, расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса д.15 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству. Может нуждаться в медицинской помощи, так как является недееспособной», - сказано в сообщении.

Приметы девушки: рост 150 - 155 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, серо-зеленые глаза. Особые приметы: неясная, немного заторможенная речь.

Была одета в белую куртку с цветочным принтом, серую шапку, бордовые утепленные штаны и черные сапоги.

В полиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Лолиты Клименко, обращаться по телефону дежурной части МОМВД России «Ханты-Мансийский»: 8 (3467) 398-103, либо позвонить старшему оперуполномоченному ОУР Дудыреву Артему Олеговичу по телефону 8-953-009-2826.