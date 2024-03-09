В столице ХМАО пройдет первенство России по биатлону

В Ханты-Мансийске с 10 по 16 марта пройдет первенство России по биатлону. Гонки состоятся в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В соревнованиях примут участие более 180 лучших молодых спортсменов из 25 регионов страны. Среди них - Югра, ЯНАО, Красноярский край, Мурманская, Новосибирская и Омская области, Пермский край, республика Башкортостан и другие.

«Мы возлагаем на нашу команду очень большие надежды. По текущим результатам сезона в общекомандном зачете югорские юниоры и юниорки пока идут на первом месте. Тем более выступаем дома, поэтому, думаю, наши ребята не подкачают», — отметил глава судейского комитета Союза биатлонистов Югры Владислав Заикин.

Самые зрелищные состязания — эстафеты и масс-старты - состоятся 15 и 16 марта.