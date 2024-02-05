Один человек погиб и шестеро пострадали на дорогах ХМАО за выходные

В Ханты-Мансийске в минувшее воскресенье, 4 февраля, произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в вечернее время на ул. Гагарина. По данным окружной Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Нивы» не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении BMW. Автомобили столкнулись.

«В результате ДТП 29-летний водитель BMW, а также 2 его пассажира: 28-летняя женщина и 6-летний мальчик получили травмы. В момент ДТП несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 4 аварии, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы.